Иран вряд ли пойдет на слом СВПД - Рябков

Иран может скорректировать выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в случае провокационных действий США, но маловероятно, что Тегеран сломает договор в инициативном порядке, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что иранские коллеги вряд ли пойдут на инициативный слом СВПД. Не думаю, что иранцы сделают решающий шаг и просто сметут эту договоренность. Это, наверное, не отвечало бы интересам Ирана", - сказал С.Рябков в интервью "Российской газете".
"Если же произойдет какой-то новый крупный сбой или преднамеренное обострение ситуации, спровоцированное действиями тех же США, то Иран может предпринять определенные шаги по коррекции того, как он выполняет договоренности в рамках СВПД", - отметил замминистра.
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