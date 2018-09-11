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11.09.2018 20:16

Иран вряд ли пойдет на слом СВПД - Рябков

Иран может скорректировать выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в случае провокационных действий США, но маловероятно, что Тегеран сломает договор в инициативном порядке, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я исхожу из того, что иранские коллеги вряд ли пойдут на инициативный слом СВПД. Не думаю, что иранцы сделают решающий шаг и просто сметут эту договоренность. Это, наверное, не отвечало бы интересам Ирана", - сказал С.Рябков в интервью "Российской газете".

"Если же произойдет какой-то новый крупный сбой или преднамеренное обострение ситуации, спровоцированное действиями тех же США, то Иран может предпринять определенные шаги по коррекции того, как он выполняет договоренности в рамках СВПД", - отметил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]