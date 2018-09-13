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Финансы 13.09.2018 15:32

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось

Банк Англии не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% по итогам сентябрьского заседания.

Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($568,1 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Решение сохранить ставку было принято единогласно.

На прошлом заседании Банк Англии повысил ставку до текущего уровня, который является максимальным с 2009 года.

Также члены Комитета по денежно-кредитной политики (Monetary Policy Committee, MPC) отметили укрепление экономической активности и теперь ожидают роста ВВП Великобритании в третьем квартале на 0,5% против ожидавшегося ранее подъема на 0,4%.

Изменение прогноза вызвано, помимо прочего, увеличением потребительских расходов, говорится в пресс-релизе банка.

Руководство Банка Англии подтвердило, что повышение ставки будет "ограниченным" и "постепенным" в ближайшие годы. Участники рынка в среднем ожидают, что в следующий раз ставка будет повышена в мае 2019 года, до 1%.

Также члены MPC отметили увеличение неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС.

Ранее Банк Англии подтвердил, что председатель ЦБ Марк Карни останется на своей должности до января 2020 года, на семь месяцев дольше положенного срока, чтобы обеспечить максимально плавный процесс Brexit.

Помимо этого, наблюдается рост напряженности в мировой торговле и повышенная волатильность на развивающихся рынках.

"Недавно объявленные новые протекционистские меры со стороны США и Китая, если они будут реализованы, могут оказать более негативное влияние на темпы роста мирового ВВП, чем ожидалось в августе", - указывается в заявлении ЦБ.

Курс фунта стерлингов слабо меняется после объявления решения Банка Англии, поскольку оно стало ожидаемым. К 14:14 мск фунт торгуется к доллару на уровне $1,3051, а к евро - на уровне 1,1223 евро за фунт. Изменения по сравнению с окончанием торгов в среду не превышают 0,1%.

Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 сократил падение и к 14:03 мск опускается на 0,23% против снижения на 0,45% до объявления решения ЦБ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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