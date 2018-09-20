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Транспорт и связь 20.09.2018 14:43

Азербайджан и Китай договорились создать совместную платформу е-торговли

ООО "Azerpocht" (национальный почтовый оператор Азербайджана) и Федерация промышленности и коммерции Китая (ФПКК) планируют создать совместную платформу е-торговли, рассчитанную на оперативное оказание услуг азербайджанским гражданам.

С инициативой создания такой платформы выступил председатель ФПКК Донг Янджун на встрече с представителями Azerpocht, сообщает Минтранспорта, связи и высоких коммуникаций Азербайджана.

По оценкам китайской стороны, создание такой совместной платформы удобно в условиях наличия большого числа компаний и служб, занимающихся е-торговлей.

Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос доставки китайскими курьерными компаниями в Азербайджан посредством авиакомпании «Silk Way» товаров е-торговли, заказанных в Китае.

"По итогам встречи были достигнуты договоренности о реализации совместных новых планов и подписаны соответствующие документы", - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]