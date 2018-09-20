Азербайджан и Китай договорились создать совместную платформу е-торговли

ООО "Azerpocht" (национальный почтовый оператор Азербайджана) и Федерация промышленности и коммерции Китая (ФПКК) планируют создать совместную платформу е-торговли, рассчитанную на оперативное оказание услуг азербайджанским гражданам.
С инициативой создания такой платформы выступил председатель ФПКК Донг Янджун на встрече с представителями Azerpocht, сообщает Минтранспорта, связи и высоких коммуникаций Азербайджана.
По оценкам китайской стороны, создание такой совместной платформы удобно в условиях наличия большого числа компаний и служб, занимающихся е-торговлей.
Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос доставки китайскими курьерными компаниями в Азербайджан посредством авиакомпании «Silk Way» товаров е-торговли, заказанных в Китае.
"По итогам встречи были достигнуты договоренности о реализации совместных новых планов и подписаны соответствующие документы", - подчеркивается в информации.
Ф.Исазаде
Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО
Минтруда и Агентство по развитию МСП договорились о сотрудничестве
Участие Азербайджана в газификации Болгарии создаст новые возможности для двухстороннего сотрудничества – глава Нацассамблеи
Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов
В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже
Сборная Азербайджана в сентябрьском рейтинге ФИФА потеряла три позиции
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Сенатор США утверждает, что персональные электронные ящики ряда его коллег стали мишенью для зарубежных хакеров
Brexit планируется в общих чертах завершить к ноябрю - Меркель
Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в Twitter жестоких снимков исламистов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»