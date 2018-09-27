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Регион 27.09.2018 10:16

Главы МИД РФ и Армении провели переговоры в Нью-Йорке

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили российско-армянское взаимодействие на международных форумах, сообщает в четверг сайт МИД РФ.

Встреча состоялась 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Особое внимание уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]