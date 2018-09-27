Главы МИД РФ и Армении провели переговоры в Нью-Йорке

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили российско-армянское взаимодействие на международных форумах, сообщает в четверг сайт МИД РФ.

Встреча состоялась 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Особое внимание уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.