Главы МИД РФ и Армении провели переговоры в Нью-Йорке

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили российско-армянское взаимодействие на международных форумах, сообщает в четверг сайт МИД РФ.
Встреча состоялась 26 сентября в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Особое внимание уделено российско-армянскому взаимодействию в рамках международных форумов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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