Российские производители сахара и прочей продукции АПК заинтересованы в увеличении поставок в Азербайджан - Левин

Министерства сельского хозяйства Азербайджана и России подпишут новое соглашение в сфере ветеринарии, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
"Работа над новым соглашением между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и России по сотрудничеству в области ветеринарии находится на финальной стадии. Подписание этого документа направлено на углубление взаимоотношений между двумя странами в сфере АПК",- сказал С.Левин, выступая в четверг в Баку на круглом столе "Развитие сотрудничества в аграрной сфере".
Он также напомнил, что Россия поставляет значительные объемы зерновых в Азербайджан и отметил, что российские сельхозпроизводители заинтересованы в увеличении поставок своей продукции в Азербайджане, включая сахар и прочую продукцию АПК.
"Есть большой интерес для создания между двумя странами совместных производств в сфере АПК, а также оптово-распределительных центров. Все это может ещё больше расширить сотрудничество между нашими странами и увеличить объемы товарооборота", - отметил он.
Замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев, в свою очередь, сообщил, что в I-ом полугодии 2018 года импорт российской продукции АПК в Азербайджан составил на сумму $227,7 млн, экспорт азербайджанской сельхозпродукции в Россию - $276,6 млн. При этом объем поставок российской сельхозпродукции в январе-июне 2018 года в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 17,6%, экспорт продукции Азербайджана в РФ - увеличился на 19%.
"Важными направлениями для дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Россией в сфере АПК являются увеличение объемов взаимных поставок продукции, создание совместных предприятий, организация аграрной торговли, подготовка кадров и проведение совместных научных исследований", - отметил он.
По словам И.Гулиева, азербайджанская сторона также считает целесообразным создание между министерствами сельского хозяйства двух стран рабочей группы, деятельность которой будет направлена на углубление сотрудничества в различных областях сельского хозяйства.
"Есть возможность организации успешной предпринимательской деятельности. Мы приглашаем российские компании инвестировать в сферу АПК в Азербайджане. Со своей стороны можем обеспечить поощрение этих инвестиций", - добавил И.Гулиев.
Н.Аббасова
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