ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 10 октября проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
"Мониторинг пройдет на территории Геранбойского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»