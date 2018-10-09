ОБСЕ проведет в среду мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 10 октября проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг пройдет на территории Геранбойского района Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде