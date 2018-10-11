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Дальнее зарубежье 11.10.2018 15:18

Сенат США ставит вопрос о санкциях против Саудовской Аравии в связи с исчезновением оппозиционного журналиста

Сенат США обратился к президенту Дональду Трампу с призывом определиться, следует ли вводить санкции против властей Саудовской Аравии за предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в рамках так называемого "глобального акта Магнитского", сообщили в четверг турецкие СМИ.

Этот закон был принят конгрессом США для введения санкций в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.

Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Турецкие СМИ сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.

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Тэги: США, СЕНАТ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]