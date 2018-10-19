Узбекистан поддерживает Московский формат консультаций по Афганистану

Вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, а также содействие мирному процессу в Афганистане отражены в совместном заявлении президентов Узбекистана и России, подписанном в пятницу в Ташкенте.

В документе высказана убежденность сторон в том, что процесс мирного восстановления Афганистана должен осуществляться только афганцами и под руководством самих афганцев.

Согласно заявлению, российская сторона приветствовала важные шаги Узбекистана по содействию мирному процессу в Афганистане, восстановлению афганской экономики и привлечению этого государства к региональному экономическому сотрудничеству.

"Узбекская сторона поддерживает созданный по инициативе Российской Федерации Московский формат консультаций по Афганистану в качестве площадки для содействия запуску мирного диалога в этой стране. Узбекистан и Россия подчеркнули важность продолжения совместной работы в рамках Контактной группы "ШОС - Афганистан", - говорится в заявлении, подписанном президентами Узбекистана и РФ.

Главы государств также отметили, что расширение партнерских отношений, основанных на принципах взаимного доверия и учета интересов друг друга, будет способствовать совместному решению задач по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии.

В ходе переговоров, согласно заявлению, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. Ш.Мирзиеев и В.Путин отметили совпадение или близость позиций по ключевым аспектам региональной и глобальной повесток дня.

"Президенты выразили обеспокоенность ситуацией в сфере международной безопасности и высказались за осуществление всеми государствами последовательной работы по укреплению глобальной и региональной стабильности с опорой на принцип равной и неделимой безопасности", - говорится в заявлении.

Главы государств выступили за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом, включая противодействие его финансированию, активности иностранных террористов-боевиков, распространению террористической идеологии и пропаганды.

"Узбекистан и Россия подтверждают решимость развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств, коррупцией и другими видами транснациональной организованной преступности, как на двустороннем уровне, так и в рамках глобальных и региональных организаций, прежде всего в ООН, ШОС и СНГ. Стороны высказались за координацию взаимодействия в соответствующих профильных структурах", - говорится в принятом заявлении.