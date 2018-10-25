Болтон считает карабахское урегулирование отвечающим интересам США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о стратегическом характере отношений Америки к Арменией.

"Развитие отношений с Арменией является приоритетным для США. Они имеют стратегическое значение", - сказал Дж.Болтон в четверг на пресс-конференции в Ереване.

Кроме того, он заявил, что США готовы оказать содействие в карабахском урегулировании как в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, так и в других форматах. "Урегулирование карабахского конфликта отвечает интересам США", - отметил Дж.Болтон.

Советник сообщил, что на встрече с руководством Армении обсуждал проведенные ранее на этой неделе встречи в России и Азербайджане, ситуацию в Сирии, а также санкции против Ирана.

"Мы придаем важное значение активизации экономических отношений между нашими странами, привлечению прямых иностранных инвестиций в Армению", - сказал Дж.Болтон.