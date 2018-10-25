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Карабахский конфликт 25.10.2018 14:19

Болтон считает карабахское урегулирование отвечающим интересам США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о стратегическом характере отношений Америки к Арменией.

"Развитие отношений с Арменией является приоритетным для США. Они имеют стратегическое значение", - сказал Дж.Болтон в четверг на пресс-конференции в Ереване.

Кроме того, он заявил, что США готовы оказать содействие в карабахском урегулировании как в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, так и в других форматах. "Урегулирование карабахского конфликта отвечает интересам США", - отметил Дж.Болтон.

Советник сообщил, что на встрече с руководством Армении обсуждал проведенные ранее на этой неделе встречи в России и Азербайджане, ситуацию в Сирии, а также санкции против Ирана.

"Мы придаем важное значение активизации экономических отношений между нашими странами, привлечению прямых иностранных инвестиций в Армению", - сказал Дж.Болтон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, США, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]