Болтон считает карабахское урегулирование отвечающим интересам США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о стратегическом характере отношений Америки к Арменией.
"Развитие отношений с Арменией является приоритетным для США. Они имеют стратегическое значение", - сказал Дж.Болтон в четверг на пресс-конференции в Ереване.
Кроме того, он заявил, что США готовы оказать содействие в карабахском урегулировании как в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, так и в других форматах. "Урегулирование карабахского конфликта отвечает интересам США", - отметил Дж.Болтон.
Советник сообщил, что на встрече с руководством Армении обсуждал проведенные ранее на этой неделе встречи в России и Азербайджане, ситуацию в Сирии, а также санкции против Ирана.
"Мы придаем важное значение активизации экономических отношений между нашими странами, привлечению прямых иностранных инвестиций в Армению", - сказал Дж.Болтон.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»