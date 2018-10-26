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Финансы 26.10.2018 17:09

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 9 месяцев снизилась до 62,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 8,4% - до 8 млрд 199,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 9 месяцев текущего года увеличились на 2% - до 5 млрд 128,9 млн манатов или 62,5% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре 2018 года увеличился на 21,2% - до 3 млрд 70,2 млн манатов или 37,5% всех вкладов.

На 30 сентября 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 363,5 млн манатов, нерезидентов – 835,7 млн манатов. В январе-сентябре 2018 года вклады резидентов увеличились на 8%, нерезидентов - увеличились на 12,2%.

В целом, на 1 октября 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 583,6 млн манатов, что на 4,8% больше показателя на конец 2017 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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