Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 9 месяцев снизилась до 62,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 8,4% - до 8 млрд 199,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 9 месяцев текущего года увеличились на 2% - до 5 млрд 128,9 млн манатов или 62,5% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).
Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре 2018 года увеличился на 21,2% - до 3 млрд 70,2 млн манатов или 37,5% всех вкладов.
На 30 сентября 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 363,5 млн манатов, нерезидентов – 835,7 млн манатов. В январе-сентябре 2018 года вклады резидентов увеличились на 8%, нерезидентов - увеличились на 12,2%.
В целом, на 1 октября 2018 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 583,6 млн манатов, что на 4,8% больше показателя на конец 2017 года.
А.Азизов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Минск заинтересован в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Баку
Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане
Олимпийский комплекс в Бейлагане сдадут до конца 2018 года
В Азербайджане до конца 2018 года завершится строительство и ремонт 10 объектов здравоохранения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Имишли
Минобразования получит 1 млн манатов на строительство нового здания школы в Имишлинском районе
Мэр британской столицы рассказал Барнье о страхах лондонцев из-за "плохого исхода" Brexit
Минск предлагает Киеву не нагнетать ситуацию заявлениями о небезопасности пребывания украинцев в Белоруссии
Макрон сожалеет в связи с решением Бельгии приобрести F-35 у США
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell наградила партнера Ulduzum поездкой за границу
Миграционная служба и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»