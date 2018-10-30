Столтенберг призывает Россию следовать договору РСМД и заявляет о нежелании новой гонки вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о необходимости того, чтобы Россия соблюдала договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
"Мы призываем Россию сделать так, чтобы была обеспечена полная прозрачность и соответствие договору РСМД, потому что мы не хотим, чтобы началась новая гонка вооружений", - сказал он, выступая перед журналистами.
"Когда речь идет о ДРСМД, мы должны отметить, что проблема заключается в том, что развернута новая российская ракета. Нет никаких новых американских ракет в Европе, но все больше и больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты как раз пускают под откос договор РСМД, и все члены НАТО выразили обеспокоенность в связи с новой российской ракетой", - отметил Й.Столтенберг.
"Мы понимаем, что США соблюдают ДРСМД, никакой договор не может работать, если его соблюдает только одна сторона", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»