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Дальнее зарубежье 30.10.2018 15:40

Столтенберг призывает Россию следовать договору РСМД и заявляет о нежелании новой гонки вооружений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о необходимости того, чтобы Россия соблюдала договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

"Мы призываем Россию сделать так, чтобы была обеспечена полная прозрачность и соответствие договору РСМД, потому что мы не хотим, чтобы началась новая гонка вооружений", - сказал он, выступая перед журналистами.

"Когда речь идет о ДРСМД, мы должны отметить, что проблема заключается в том, что развернута новая российская ракета. Нет никаких новых американских ракет в Европе, но все больше и больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты как раз пускают под откос договор РСМД, и все члены НАТО выразили обеспокоенность в связи с новой российской ракетой", - отметил Й.Столтенберг.

"Мы понимаем, что США соблюдают ДРСМД, никакой договор не может работать, если его соблюдает только одна сторона", - добавил он.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РСМД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]