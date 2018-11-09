ЕС продлит антироссийские санкции, считает посол Евросоюза

Санкции Евросоюза в отношении России, введенные за ситуацию на Украине, скорее всего, будут продлены в конце 2018 года, заявил в интервью "Интерфаксу" посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"На мой взгляд, на сегодняшний день у обеих сторон конфликта - и у Украины, и у России - не хватает политической воли для выполнения Минских соглашений, в частности договоренностей от февраля 2015 года. Помимо этого, обе стороны нарушают дух и букву этих соглашений", - сказал он.

"В данной ситуации я полагаю, что в конце этого года санкции в отношении России будут продлены", - отметил посол.

Вместе с тем он подчеркнул: "Говоря о возможности восстановления отношений между Европейским Союзом и Россией в целом, стоит отметить, что негативное развитие ситуации вокруг конфликта в Украине дополняется другими недавними инцидентами".

"Все эти случаи не способствуют восстановлению отношений ЕС и России до нормального уровня", - подчеркнул посол.

М.Эдерер добавил, что осложняет возможность восстановления отношений между Евросоюзом и Россией попытка убийства Сергея Скрипаля отравляющим веществом, а также попытка кибератаки на офис ОЗХО в Гааге.