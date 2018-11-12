Россия предоставляет Армении третий кредит на покупку вооружения

Договор о новом российском оборонном кредите для Армении на $100 млн подписан, предусмотренное вооружение частично готово, заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян.

"Договор подписан, ведутся переговоры о поставках. Предусмотренное в рамках договора вооружение частично готово", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник.

Армения ранее получила вооружение в рамках двух российских кредитов на $200 млн и $100 млн.