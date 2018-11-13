Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9117 RUR   0.0251 GBR   2.1893 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI   59.93 Brent   70.12

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 16 Ноя 13° 17 Ноя 14°

СНГ 13.11.2018 19:26

Главы МВД РФ и Финляндии договорились создать совместную группу по сотрудничеству в сфере миграции

Министры внутренних дел РФ и Финляндии Владимир Колокольцев и Каем Мюккянен в ходе встречи подписали программу межведомственную программу сотрудничества, рассчитанную на два года, сообщает во вторник МВД РФ.

"Владимир Колокольцев и Кай Мюккянен подписали Программу сотрудничества между МВД России и МВД Финляндской Республики на 2019-2020 годы. Кроме того, было подписано совместное заявление министров о сотрудничестве в сфере миграции, в соответствии с которым будет создан новый механизм межведомственного взаимодействия - российско-финляндская группа по сотрудничеству в сфере миграции. Стороны выразили уверенность, что она станет эффективной площадкой для дальнейшего развития миграционного диалога", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МВД.

В ведомстве отмечают, что двустороннее российско-финляндское взаимодействие в правоохранительной сфере имеет положительную динамику и обладает необходимым уровнем партнерского доверия. При этом одним из приоритетных направлений сотрудничества по-прежнему остаются миграционные процессы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Президент Финляндии сообщил о получении запроса по поводу саммита РФ-США в Хельсинки еще на прошлой неделе Путин в поздравлении Ниинистё заявляет о готовности к наращиванию российско-финляндских связей - пресс-служба Кремля Финляндия покупает у России дом в центре Петербурга за 500 млн руб Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии Президент Финляндии надеется в будущем избегать "печальных ситуаций", каковой он считает скандал вокруг парламентской делегации РФ Нарышкину не будет позволено въехать в Финляндию для участия в сессии ПА ОБСЕ - МИД страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]