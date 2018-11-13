Главы МВД РФ и Финляндии договорились создать совместную группу по сотрудничеству в сфере миграции

Министры внутренних дел РФ и Финляндии Владимир Колокольцев и Каем Мюккянен в ходе встречи подписали программу межведомственную программу сотрудничества, рассчитанную на два года, сообщает во вторник МВД РФ.

"Владимир Колокольцев и Кай Мюккянен подписали Программу сотрудничества между МВД России и МВД Финляндской Республики на 2019-2020 годы. Кроме того, было подписано совместное заявление министров о сотрудничестве в сфере миграции, в соответствии с которым будет создан новый механизм межведомственного взаимодействия - российско-финляндская группа по сотрудничеству в сфере миграции. Стороны выразили уверенность, что она станет эффективной площадкой для дальнейшего развития миграционного диалога", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МВД.

В ведомстве отмечают, что двустороннее российско-финляндское взаимодействие в правоохранительной сфере имеет положительную динамику и обладает необходимым уровнем партнерского доверия. При этом одним из приоритетных направлений сотрудничества по-прежнему остаются миграционные процессы.