Мировые цены на нефть к 2025-2030 гг опустятся до $50 за баррель - Орешкин

Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся примерно - до $50 к 2025-2030 годам и далее будут находиться примерно на этом уровне в реальном выражении, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.

"Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе", - прокомментировал он базовый вариант долгосрочного прогноза.

"По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены (на нефть - ИФ) будут находиться на уровне примерно $50 за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении", - сказал министр.

"Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию", - пояснил он.