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ТЭК 22.11.2018 14:46

Мировые цены на нефть к 2025-2030 гг опустятся до $50 за баррель - Орешкин

Цены на нефть в долгосрочной перспективе серьезно снизятся примерно - до $50 к 2025-2030 годам и далее будут находиться примерно на этом уровне в реальном выражении, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам по итогам заседания правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.

"Мы ожидаем довольно серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе", - прокомментировал он базовый вариант долгосрочного прогноза.

"По нашим оценкам, к 2025-2030 году цены (на нефть - ИФ) будут находиться на уровне примерно $50 за баррель и дальше сохраняться на этом уровне в реальном выражении", - сказал министр.

"Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за сто лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию", - пояснил он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]