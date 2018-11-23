Меркель и украинский премьер Гройсман встретятся 29 ноября в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября проведет в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"В четверг, 29 ноября, канцлер примет участие в третьем германо-украинском экономическом форуме, он пройдет в Доме немецкой экономики здесь, в Берлине... Будет присутствовать украинский премьер Владимир Гройсман, он произнесет приветственную речь. В заключение канцлер проведет двухсторонние переговоры с Гройсманом", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
Форум проводится уже в третий раз, он посвящен вопросам инноваций, дигитализации, вопросам сельского хозяйства, транспорта, коммунальной инфраструктуры.
Ранее пресс-секретарь украинского премьера Василий Рябчук сообщил, что В.Гройсман посетит Германию с рабочим визитом 28-29 ноября.
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