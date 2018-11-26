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Регион 26.11.2018 09:00

Во втором туре президентских выборов в Грузии может победить кандидат от оппозиции - опрос

Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса, проведенного в Грузии американской Edison research по заказу телекомпании "Рустави 2", на предстоящем 28 ноября втором туре президентских выборов 52% избирателей могут отдать свои голоса за выдвинутого от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григола Вашадзе, представляющего основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

На вопрос "Если сегодня проводился бы второй тур президентских выборов, за кого вы отдали бы свои голоса?", 52% респондентов заявили, что проголосовали бы за Г.Вашадзе, 48% опрошенных - за независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая в стране партия "Грузинская мечта".

Edison research проводила исследование в масштабах Грузии с 12 по 18 ноября включительно, было опрошено 2038 избирателей.

Данные результатов опроса общественного мнения по тому же вопросу прямо противоположнф тем, которые были обнародованы два дня назад компанией Gallup International, которая провела в Грузии опрос общественного мнения по заказу телекомпании "Имеди".

Как сообщалось, по результатам того опроса, который был проведен в Грузии 16-18 ноября, и в масштабах страны было опрошено 2400 избирателей, за независимого кандидата в президенты С.Зурабишвили готовы были отдать свои голоса 52% избирателей, за Г.Вашадзе - 48%.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а Г.Вашадзе - 37,74%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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