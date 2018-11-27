Представитель Могерини говорит об отслеживании в ЕС ситуации после керченского инцидента

Комитет ЕС по политике и безопасности обсуждал инцидент в Керченском проливе 26-27 ноября, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.
"Все государства-члены вчера и сегодня провели важный обмен мнениями, в том числе, по действиям на последующих этапах. Мы продолжим отслеживать ситуацию по ее развитию", - сказала пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе.
Она отвечала на вопрос, будут ли рассматриваться дополнительные санкции против России в связи с предстоящим очередным продлением действующего пакета ограничительных мер.
"Как и всегда, все рестриктивные меры должны быть утверждены единогласно всеми государствами-членами, то есть единогласным голосованием в Совете ЕС", - отметила М.Коцьянчич.
Она напомнила, что в настоящее время действуют разного рода санкции в отношении России в связи с украинской ситуацией, включая Крым.
Она также подтвердила, что ЕС в курсе решения о вводе военного положения на Украине на 30 дней. "Эти меры были приняты в связи с эскалацией, которую мы констатируем в регионе Азовского моря, - задержанием украинских судов и стрельбой по ним. Вы знаете, что мы не признаем аннексию Крымского полуострова и осуждаем агрессию России против Украины. Мы настаиваем на императивности того, чтобы все предприняли необходимые усилия с целью деэскалации. И мы ожидаем, что Россия предоставит свободный морской проход и освободит задержанные суда", - повторила М.Коцьянчич позицию ЕС по Крыму и Керченскому проливу.
Что касается военного положения на Украине, М.Коцьянчич добавила, что в ЕС тщательно изучат соответствующие документы. "Но главные принципы, я полагаю, были ясны. Что касается свобод и гражданских прав, согласно заявлению президента Порошенко, не будет ограничений гражданских свобод, которые не являются необходимостью. И для нас это чрезвычайно важный пункт", - заявила представитель главы европейской дипломатии.
Отвечая на вопрос, не требуется ли для урегулирования керченского инцидента посредник, роль которого, например, могла бы сыграть Ф.Могерини, М.Коцьянчич сказала: "На украинский кризис Европейский союз ответил беспрецедентным образом. На месте находится наша очень мощная делегация, которая старается помогать в проведении реформ на Украине. А что касается нынешней напряженности, высокий представитель ЕС проявила большую активность. Она очень ясно обозначила свою позицию, она обсуждала это с различными собеседниками".
По словам пресс-секретаря, сейчас актуальным остается снижение эскалации, и это необходимо сделать немедленно.
Азербайджан в январе 2019 года направит миротворцев в Южный Судан - Минобороны
Визит президента Азербайджана в Чечню будет важным политическим событием, считает Кадыров
Парламент Азербайджана одобрил отказ от визового режима с Монголией и Чили для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Импорт автобусов на сжатом газе в Азербайджан с 2020г будет освобожден от НДС
Fitch во второй раз за месяц ухудшило прогноз цены Brent на 2019г
Baki Telefon Rabitesi отбирает поставщика услуг телефонирования и установки базовых станций
Общая выручка "русских" торгов Christie`s превысила 7 млн фунтов
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Топ-менеджеры AZAL стали почетными гостями CEO Lunch Baku
В Баку прошел вечер, посвященный 100-летию Мехти Гусейнзаде
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»