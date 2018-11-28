Зурабишвили проголосовала на выборах президента Грузии

Кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили в среду приняла участие во втором туре выборов главы государства, отметив, что проголосовала "за самого европейского кандидата".

"Мой выбор - это мирная, единая, успокоившаяся и улыбающаяся Грузия", - сказала С.Зурабишвили журналистам на избирательном участке №3 в Крцанисском избирательном округе в Тбилиси.

Во втором туре президентских выборов в Грузии участвуют два кандидата - С.Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе, выдвинутый бывшей партией власти "Единое национальное движение".

В ходе первого тура выборов 28 октября, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а Г.Вашадзе - 37,74%.

Избирательные участки открылись в 8:00 (08:00 ). Голосование завершится в 20:00 (20:00 ).

50-процентного барьера для победы во втором туре выборов нет, победителем будет считаться кандидат, который наберет простое большинство голосов.