Ракетные испытания Ирана не противоречат резолюциям ООН - иранский МИД

Испытания Ираном ракетной техники не нарушают резолюций ООН и осуществляются в мирных целях, заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Иранская ракетная программа осуществляется в мирных целях и в целях удовлетворения потребностей страны. Она не противоречит каким-либо резолюциям ООН, которые не запрещают ракетную программу и ракетные испытания", - заявил дипломат в ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео.

Американский политик заявил накануне, что проводимые Ираном испытания баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН 2231, поскольку эти ракеты могут стать носителями ядерных боеголовок.