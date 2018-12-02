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Регион 02.12.2018 17:22

Ракетные испытания Ирана не противоречат резолюциям ООН - иранский МИД

Испытания Ираном ракетной техники не нарушают резолюций ООН и осуществляются в мирных целях, заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Иранская ракетная программа осуществляется в мирных целях и в целях удовлетворения потребностей страны. Она не противоречит каким-либо резолюциям ООН, которые не запрещают ракетную программу и ракетные испытания", - заявил дипломат в ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео.

Американский политик заявил накануне, что проводимые Ираном испытания баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН 2231, поскольку эти ракеты могут стать носителями ядерных боеголовок.

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Тэги: ИРАН, МИД, ПОМПЕО, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]