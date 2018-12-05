Почти 30 тыс. пар наручников получат российские полицейские до Нового года

МВД РФ объявило закупку партии наручников на сумму более 26 млн рублей.
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", закупка будет осуществлена у единственного поставщика - ЗАО "НПО СМ".
Он обязан поставить до 20 декабря в два этапа 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 руб.).
В характеристике товара отмечается, что он предназначен "для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия". Наручники рассчитаны на 5 тыс. циклов срабатывания (запирания).
ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) зарегистрировано в 1992 году. Его выручка по состоянию на конец 2017 года составила более 1,7 млрд рублей. Сайт компании сообщает, что она занимается бронированием объектов, производством режимных конструкций для следственных изоляторов и изоляторов временного содержания, средств защиты от взрыва, противотаранных устройств, средств индивидуальной бронезащиты, специального обмундирования.
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