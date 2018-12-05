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СНГ 05.12.2018 12:46

Почти 30 тыс. пар наручников получат российские полицейские до Нового года

МВД РФ объявило закупку партии наручников на сумму более 26 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", закупка будет осуществлена у единственного поставщика - ЗАО "НПО СМ".

Он обязан поставить до 20 декабря в два этапа 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные) на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 руб.).

В характеристике товара отмечается, что он предназначен "для ограничения свободы движения человека, совершающего противоправные действия". Наручники рассчитаны на 5 тыс. циклов срабатывания (запирания).

ЗАО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) зарегистрировано в 1992 году. Его выручка по состоянию на конец 2017 года составила более 1,7 млрд рублей. Сайт компании сообщает, что она занимается бронированием объектов, производством режимных конструкций для следственных изоляторов и изоляторов временного содержания, средств защиты от взрыва, противотаранных устройств, средств индивидуальной бронезащиты, специального обмундирования.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, НАРУЧНИКИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]