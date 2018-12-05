Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Македонии должны воспользоваться появившимся шансом вступить в Североатлантический альянс.

"Союзники (по НАТО - ИФ) обсудили прогресс, которого добивается Скопье для членства в НАТО", - сказал Й.Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Переговоры о вступлении уже идут. Теперь парламент в Скопье должен завершить процесс (процесс необходимого перед вступлением в НАТО переименования страны - ИФ) и воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы страна стала членом альянсом", - отметил генсек альянса.

Ранее он заявил, что НАТО одобрит вступление Македонии в альянс после реализации соглашения об изменении названия страны.

"Как только соглашение о названии страны будет выполнено, мы можем подписать протокол о присоединении (Македонии - ИФ). А как только мы подпишем протокол о присоединении, правительство в Скопье уже начнет участвовать в наших министерских встречах. А потом нам нужно будет ратифицировать этот процесс для того, чтобы страна стала полноправным членом организации", сказал Й.Столтенберг.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония . Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

Ранее за начало процесса переименования Македонии выступило большинство македонского парламента. Однако позже парламенту предстоит провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.

В случае успеха страна получит название Республика Северная Македония.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а область на севере Греции.

Решение данного спора позволит Скопье претендовать на вступление в такие организации как НАТО и ЕС, которое до сих пор Афины блокировали.