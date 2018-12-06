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Регион 06.12.2018 10:30

Полицией в Тбилиси задержан зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили

МВД Грузии заявляет о задержании в Тбилиси зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндии Гогочури.

В распространенном в четверг сообщении ведомства говорится, что М.Гогочури был задержан вместе с еще одним лицом, находившимся в розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации МВД, эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении.

В МВД отмечают, что в ходе обыска в квартире, где находились задержанные, полиция изъяла бронежилет, а также на прилегающей к жилому корпусу территории были обнаружены два пистолета, которые указанные лица выбросили в окно.

Зять президента Грузии М.Гогочури не в первый раз попадает в криминальную историю. Ранее в Тбилиси два раза на него совершали покушение. В июле текущего года он попал в больницу с ножевыми ранениями, а в 2017 году с огнестрельными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗЯТЬ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]