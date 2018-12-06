Полицией в Тбилиси задержан зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили

МВД Грузии заявляет о задержании в Тбилиси зятя действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндии Гогочури.

В распространенном в четверг сообщении ведомства говорится, что М.Гогочури был задержан вместе с еще одним лицом, находившимся в розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации МВД, эти лица были задержаны в связи с фактами незаконного хранения огнестрельного оружия и несообщения о преступлении.

В МВД отмечают, что в ходе обыска в квартире, где находились задержанные, полиция изъяла бронежилет, а также на прилегающей к жилому корпусу территории были обнаружены два пистолета, которые указанные лица выбросили в окно.

Зять президента Грузии М.Гогочури не в первый раз попадает в криминальную историю. Ранее в Тбилиси два раза на него совершали покушение. В июле текущего года он попал в больницу с ножевыми ранениями, а в 2017 году с огнестрельными.