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ТЭК 06.12.2018 12:46

России гораздо сложнее сокращать добычу зимой, чем другим участникам сделки ОПЕК+ - Новак

России гораздо сложнее сокращать добычу зимой, чем другим участникам сделки ОПЕК+, из-за холодного климата, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас всегда зимой особый климатический период. Раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать, чем другим странам, исходя из наших климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи. Это не новости и не утечки. Даже два года назад мы доходили до целевых уровней в течение определённого времени", - сказал он.

А.Новак не стал комментировать тему предварительных договоренностей ОПЕК+. "Сегодня будет заседание ОПЕК, завтра будет министерская встреча. Потом на министерской встрече все прокомментируем. Сейчас предварительно (комментировать - ИФ) некорректно. Мы договорились, что пока обсуждения идут, не комментируем", - добавил А.Новак.

Он отметил, что в четверг в Вене состоится заседание ОПЕК без участия стран, не входящих в картель. "Завтра будет ОПЕК+, где будут все министры (в том числе нефтяных стран, не входящих в ОПЕК - ИФ). Завтра я туда вернусь", - пояснил А.Новак.

Отвечая на вопрос, будет ли в четверг в Санкт-Петербурге обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос сделки ОПЕК +, А.Новак сказал: "Я сказал все что хотел, детали завтра".

Как сообщалось, министры стран ОПЕК в четверг рассмотрят рекомендацию, данную накануне министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ снизить нефтедобычу. Комитет, куда входят министры Саудовской Аравии, России, Венесуэлы, Кувейта, Алжира и Омана, рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода - до конца июня 2019 года. Рекомендации по объему сокращения нет. Базой для снижения предполагается уровень сентября-октября 2018 года.

По данным МЭА, в октябре страны ОПЕК, участвующие в сделке, добывали 29,7 млн б/с (все страны картеля - 32,8 млн б/с) по сравнению 31,1 млн б/с в октябре 2016 года, страны не-ОПЕК - 18,7 млн б/с по сравнению с 18,9 млн б/с в октябре 2016 года.

Таким образом, страны ОПЕК сейчас добывают на 1,4 млн б/с меньше, чем два года назад, хотя по условиям сделки страны ОПЕК должны были снизить добычу на 1,2 млн б/с с уровня октября 2016 года. Страны не-ОПЕК должны были снизить добычу на 0,6 млн б/с, таким образом сейчас, исходя из расчетов МЭА, они добывают на 400 тыс. б/с больше, чем должны. Впрочем, расчеты МЭА по России не совпадают с данными, заявленными А.Новаком.

Согласно данным, представленным ОПЕК, в октябре сделка исполнялась на 104%, то есть фактически сокращения оказались на 70 тыс. б/с больше.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЗИМА


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