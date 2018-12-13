В Москве настроены на конструктивный диалог с новым правительством Армении, в том числе в рамках ОДКБ

Россия намерена выстраивать конструктивные взаимоотношения с новоизбранным парламентом и правительством Армении, заявили в МИД РФ.

"Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет вскоре сформировано в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Она отметила, что, по оценкам наблюдателей, выборы прошли в соответствии с законодательством, а серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не зафиксировано.

М.Захарова напомнила, что, как ожидается, ЦИК Армении 16 декабря объявит официальные результаты голосования.