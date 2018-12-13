Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9322 RUR   0.0256 GBR   2.1445 TRY   0.3173

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.15 -0.50 Brent 61.15 -0.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

Регион 13.12.2018 11:59

В Москве настроены на конструктивный диалог с новым правительством Армении, в том числе в рамках ОДКБ

Россия намерена выстраивать конструктивные взаимоотношения с новоизбранным парламентом и правительством Армении, заявили в МИД РФ.

"Мы настроены на конструктивный диалог с новым парламентом Армении и правительством, которое будет вскоре сформировано в целях дальнейшего укрепления взаимодействия между нашими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, ОДКБ", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Она отметила, что, по оценкам наблюдателей, выборы прошли в соответствии с законодательством, а серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не зафиксировано.

М.Захарова напомнила, что, как ожидается, ЦИК Армении 16 декабря объявит официальные результаты голосования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Россия активно работает для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта - МИД Выход Катара из ОПЕК не скажется на интенсивности сотрудничества России с нефтедобывающими странами - МИД Лавров желает новоизбранному президенту Грузии добиться хороших отношений с Россией Захарова назвала «безосновательным» заявление МИД Азербайджана по визиту Саакяна в РФ, так как он приезжал как частное лицо Глава МИД Украины заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с РФ Россия выступает за сохранение ДРСМД при условии его соблюдения США - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]