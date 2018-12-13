Выход Катара из ОПЕК не скажется на интенсивности сотрудничества России с нефтедобывающими странами - МИД

Решение Катара выйти из ОПЕК не повлияет на сотрудничество России с партнерами нефтедобывающих стран, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будучи активным членом организации, Катар внес значительный вклад в успех Венского соглашения, сыграл важную роль в работе совместного министерского мониторингового комитета. Мы высоко ценим эти усилия и выражаем Катару нашу признательность. Мы убеждены, что решение катарского руководства о выходе из ОПЕК не повлияет на интенсивность сотрудничества России с партнерами из числа нефтедобывающих стран", - сказала М.Захарова в четверг на брифинге.
Она отметила, что на министерской встрече ОПЕК+ 7 декабря достигнуты договоренности о продлении действий Декларации еще на полгода, определены новые целевые показатели уровня сокращения добычи нефти.
"В целом у России идет достаточно плотное взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество с Катаром в области энергетики, которое, мы уверены, будет успешно развиваться", - сказала М.Захарова.
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