Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД

Баку и Брюссель могут до марта 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

«Если мы будем понимать друг друга, пойдем на компромиссы, то думаю, что до марта следующего года мы согласуем текст нового соглашения», - сказал М.Мамедгулиев.

Ранее глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас заявил, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве. "В мае следующего года будет отмечаться 10-летие программы Восточное партнерство. Это символическая дата. К этому времени мы надеемся согласовать текст соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном", - сказал К.Янкаускас.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Ф.Исазаде