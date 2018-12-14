Азербайджан и ЕС могут к весне 2019 года согласовать соглашение о стратегическом партнерстве - МИД

Баку и Брюссель могут до марта 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
«Если мы будем понимать друг друга, пойдем на компромиссы, то думаю, что до марта следующего года мы согласуем текст нового соглашения», - сказал М.Мамедгулиев.
Ранее глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас заявил, что Азербайджан и ЕС намерены до мая 2019 года согласовать проект нового соглашения о стратегическом партнерстве. "В мае следующего года будет отмечаться 10-летие программы Восточное партнерство. Это символическая дата. К этому времени мы надеемся согласовать текст соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном", - сказал К.Янкаускас.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»