Президент Грузии призвала парламент продлить срок давности по делу о смерти Гамсахурдия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к парламенту с призывом удовлетворить просьбу семьи первого президента страны Звиада Гамсахурдия и продлить срок давности по делу о его смерти, чтобы продолжить расследование, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
"Я не могу не разделить озабоченность семьи Звиада Гамсахурдия и прошу продлить срок давности по расследованию убийства первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Знаю, что для этого необходимо принять соответствующие законодательные меры, что не входит в компетенцию президента, поэтому обращаюсь к законодательному органу с просьбой учесть по мере возможности мою просьбу и просьбу членов семьи Звиада Гамсахурдия по этому вопросу", - говорится в заявлении президента Грузии.
Согласно законодательству Грузии, расследование по делу обстоятельств смерти З.Гамсахурдия должно быть закрыто 31 декабря 2018 года.
Сыновья З.Гамсахурдия Констанин и Цотне несколько дней назад в приемной Главной прокуратуры Грузии объявили голодовку с требованием не прекращать уголовного дела об обстоятельствах смерти их отца.
Президент З.Гамсахурдия скончался в селе Дзвели Хибула в ноябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий следствия, он застрелился. По другой версии, его убили. З.Гамсахурдия занимал пост президента Грузии с 1991 по 1993 год.
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