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Регион 21.12.2018 13:03

Президент Грузии призвала парламент продлить срок давности по делу о смерти Гамсахурдия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к парламенту с призывом удовлетворить просьбу семьи первого президента страны Звиада Гамсахурдия и продлить срок давности по делу о его смерти, чтобы продолжить расследование, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Я не могу не разделить озабоченность семьи Звиада Гамсахурдия и прошу продлить срок давности по расследованию убийства первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Знаю, что для этого необходимо принять соответствующие законодательные меры, что не входит в компетенцию президента, поэтому обращаюсь к законодательному органу с просьбой учесть по мере возможности мою просьбу и просьбу членов семьи Звиада Гамсахурдия по этому вопросу", - говорится в заявлении президента Грузии.

Согласно законодательству Грузии, расследование по делу обстоятельств смерти З.Гамсахурдия должно быть закрыто 31 декабря 2018 года.

Сыновья З.Гамсахурдия Констанин и Цотне несколько дней назад в приемной Главной прокуратуры Грузии объявили голодовку с требованием не прекращать уголовного дела об обстоятельствах смерти их отца.

Президент З.Гамсахурдия скончался в селе Дзвели Хибула в ноябре 1993 года при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий следствия, он застрелился. По другой версии, его убили. З.Гамсахурдия занимал пост президента Грузии с 1991 по 1993 год.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ГАМСАХУРДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]