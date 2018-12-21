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Дальнее зарубежье 21.12.2018 17:16

Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт на Украине, терроризм и кибератаки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.

"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и которая дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой, - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.

"Наша сила в НАТО заключается в нашей способности меняться в мире, находящемся в постоянной эволюции. Причина иметь сильный атлантический альянс в том, чтобы поддерживать мир. В эпоху античного Рима говорили, что для того, чтобы был мир, надо быть готовым к войне (Si vis pacem, para bellum). Именно так поступает НАТО", - отметил генсек альянса.

"Наша первая обязанность и наша главная ответственность - в поддержании мира. Мы делаем это 70 лет. Мы продолжим это делать, опираясь на равновесие между принципом обороны и политическим диалогом", - добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]