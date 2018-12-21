Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт на Украине, терроризм и кибератаки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.
Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.
"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и которая дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой, - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.
"Наша сила в НАТО заключается в нашей способности меняться в мире, находящемся в постоянной эволюции. Причина иметь сильный атлантический альянс в том, чтобы поддерживать мир. В эпоху античного Рима говорили, что для того, чтобы был мир, надо быть готовым к войне (Si vis pacem, para bellum). Именно так поступает НАТО", - отметил генсек альянса.
"Наша первая обязанность и наша главная ответственность - в поддержании мира. Мы делаем это 70 лет. Мы продолжим это делать, опираясь на равновесие между принципом обороны и политическим диалогом", - добавил Й.Столтенберг.
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