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Дальнее зарубежье 24.12.2018 13:31

Израильские военные и спецслужбы арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Служащие армии обороны Израиля и сотрудники израильских служб безопасности в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан арестовали 15 палестинцев, сообщает сайт издания "Джерузалем пост".

Рейды прошли в ночь на понедельник. Арестованных подозревают в причастности к террористической деятельности и к беспорядкам, направленным против гражданских лиц и военных на Западном берегу реки Иордан.

В рейдах, кроме военных, также участвовали полиция, Общая служба безопасности Израиля и "Магав" - военизированная пограничная полиция.

Подозреваемые направлены на допрос, уточняет издание.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]