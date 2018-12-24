Израильские военные и спецслужбы арестовали 15 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Служащие армии обороны Израиля и сотрудники израильских служб безопасности в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан арестовали 15 палестинцев, сообщает сайт издания "Джерузалем пост".

Рейды прошли в ночь на понедельник. Арестованных подозревают в причастности к террористической деятельности и к беспорядкам, направленным против гражданских лиц и военных на Западном берегу реки Иордан.

В рейдах, кроме военных, также участвовали полиция, Общая служба безопасности Израиля и "Магав" - военизированная пограничная полиция.

Подозреваемые направлены на допрос, уточняет издание.