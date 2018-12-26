РФ к середине декабря увеличила экспорт продукции АПК на 20%, до $24,3 млрд - Минсельхоз

Россия к середине декабря экспортировала продукции АПК на $24,3 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое в среду провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Прироста удалось достичь за счет увеличения поставок рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в пресс-релизе.

При этом, по экспертным оценкам, в следующем году на четверть может вырасти экспорт продукции масложировой отрасли и составить порядка $4 млрд. Кроме того, существенного роста Минсельхоз ожидает и в поставках мясной и молочной продукции. В следующем году экспорт по этому направлению может увеличиться на 73%, превысив $1,1 млрд, сообщает Минсельхоз.