РФ к середине декабря увеличила экспорт продукции АПК на 20%, до $24,3 млрд - Минсельхоз

Россия к середине декабря экспортировала продукции АПК на $24,3 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое в среду провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"Прироста удалось достичь за счет увеличения поставок рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в пресс-релизе.
При этом, по экспертным оценкам, в следующем году на четверть может вырасти экспорт продукции масложировой отрасли и составить порядка $4 млрд. Кроме того, существенного роста Минсельхоз ожидает и в поставках мясной и молочной продукции. В следующем году экспорт по этому направлению может увеличиться на 73%, превысив $1,1 млрд, сообщает Минсельхоз.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»