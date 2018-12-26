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АПК 26.12.2018 22:37

РФ к середине декабря увеличила экспорт продукции АПК на 20%, до $24,3 млрд - Минсельхоз

Россия к середине декабря экспортировала продукции АПК на $24,3 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз по итогам совещания, которое в среду провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Прироста удалось достичь за счет увеличения поставок рыбы и морепродуктов, мясной и молочной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в пресс-релизе.

При этом, по экспертным оценкам, в следующем году на четверть может вырасти экспорт продукции масложировой отрасли и составить порядка $4 млрд. Кроме того, существенного роста Минсельхоз ожидает и в поставках мясной и молочной продукции. В следующем году экспорт по этому направлению может увеличиться на 73%, превысив $1,1 млрд, сообщает Минсельхоз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]