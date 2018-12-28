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СНГ 28.12.2018 14:05

Продление антироссийских санкций ЕС вступит в силу 29 декабря

Принятое Советом ЕС 21 декабря постановление о продлении на шесть месяцев до 31 июля 2019 года экономических санкций ЕС в отношении России опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" ЕС.

"Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в публикации.

Решение Совета ЕС об очередном продлении секторальных санкций было принято единогласно по письменной процедуре, сообщила ранее пресс-служба совета.

Это было юридическое утверждение принятого 13 декабря 2018 года на саммите ЕС в Брюсселе соответствующего политического решения глав государств и правительств стран ЕС. Они после докладов президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель сочли, что в выполнении Минских соглашений, с которыми ЕС увязал эти ограничительные меры, нет прогресса.

Данные санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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