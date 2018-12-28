Россиян предупредили о протестных акциях в Европе перед Новым годом

Протестные акции "желтых жилетов", манифестации в связи с пенсионной реформой и забастовка железнодорожников пройдут в европейских странах 28-29 декабря, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).
"Италия - 28 декабря - по всей стране манифестации в связи с пенсионной реформой; ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
В субботу, 29 декабря, протестные акции "желтых жилетов" пройдут в ирландском Дублине во второй половине дня перед зданием парламента.
Во Франции аналогичные протесты состоятся в ряде крупных городов.
"Франция - 29 декабря - протестные акции "желтых жилетов" в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель; в Париже митингующие соберутся в 09:00 (местн. вр.) на Елисейских полях; повышенные меры безопасности; возможны столкновения с силами правопорядка", - предупреждает МИД.
Протестные акции "желтых жилетов" начались в середине ноября во Франции. Местные жители активно выражают недовольство повышением цен на бензин и действиями властей. Акция распространилась и на другие страны Европы, в частности, на Бельгию и Португалию.
В Великобритании в субботу пройдет забастовка железнодорожников, которая может осложнить передвижение по стране.
"Великобритания - 29 декабря - сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании Northern Rail; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта", - сообщает ДСКЦ в Twitter.
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