Россиян предупредили о протестных акциях в Европе перед Новым годом

Протестные акции "желтых жилетов", манифестации в связи с пенсионной реформой и забастовка железнодорожников пройдут в европейских странах 28-29 декабря, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия - 28 декабря - по всей стране манифестации в связи с пенсионной реформой; ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

В субботу, 29 декабря, протестные акции "желтых жилетов" пройдут в ирландском Дублине во второй половине дня перед зданием парламента.

Во Франции аналогичные протесты состоятся в ряде крупных городов.

"Франция - 29 декабря - протестные акции "желтых жилетов" в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель; в Париже митингующие соберутся в 09:00 (местн. вр.) на Елисейских полях; повышенные меры безопасности; возможны столкновения с силами правопорядка", - предупреждает МИД.

Протестные акции "желтых жилетов" начались в середине ноября во Франции. Местные жители активно выражают недовольство повышением цен на бензин и действиями властей. Акция распространилась и на другие страны Европы, в частности, на Бельгию и Португалию.

В Великобритании в субботу пройдет забастовка железнодорожников, которая может осложнить передвижение по стране.

"Великобритания - 29 декабря - сбои в движении поездов в связи с забастовкой работников железнодорожной компании Northern Rail; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта", - сообщает ДСКЦ в Twitter.