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Регион 11.01.2019 20:14

Президент Грузии не торопится поздравлять Украину с предоставлением автокефалии, ждет реакцию Грузинской церкви

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что не поздравила украинский народ и украинское руководство с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины в связи с тем, что пока свою позицию не высказала Грузинская православная церковь.

"Это очень чувствительный для нас вопрос", - заявила С.Зурабишвили на брифинге в пятницу.

"Для меня было бы очень просто поздравить украинский народ с предоставлением автокефалии, но я, как президент Грузии, чувствую ответственность, и если Грузинская церковь проявляет осторожность в связи с какими-то возможными последствиями, о которых я сегодня не хочу говорить, то я не имею права брать на себя такую ответственность и тем самым обострить ситуацию", - подчеркнула глава государства.

В конце декабря прошлого года Священный Синод Грузинской православной церкви отложил обсуждение вопроса по предоставлению автокефалии Православной церкви Украины на более поздний срок.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, АВТОКЕФАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]