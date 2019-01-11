Президент Грузии не торопится поздравлять Украину с предоставлением автокефалии, ждет реакцию Грузинской церкви

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что не поздравила украинский народ и украинское руководство с предоставлением автокефалии Православной церкви Украины в связи с тем, что пока свою позицию не высказала Грузинская православная церковь.
"Это очень чувствительный для нас вопрос", - заявила С.Зурабишвили на брифинге в пятницу.
"Для меня было бы очень просто поздравить украинский народ с предоставлением автокефалии, но я, как президент Грузии, чувствую ответственность, и если Грузинская церковь проявляет осторожность в связи с какими-то возможными последствиями, о которых я сегодня не хочу говорить, то я не имею права брать на себя такую ответственность и тем самым обострить ситуацию", - подчеркнула глава государства.
В конце декабря прошлого года Священный Синод Грузинской православной церкви отложил обсуждение вопроса по предоставлению автокефалии Православной церкви Украины на более поздний срок.
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