Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.57 -1.44 Brent 61.50 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 11° 26 Янв

Регион 23.01.2019 09:13

Юнкер: необходимо настаивать на уважении территориальной целостности Грузии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что интересовался у президента Грузии Саломе Зурабишвили ситуацией в Абхазии и Южной Осетии.

"Мы считаем, что при каждой возможности мы должны настаивать на необходимости уважения территориальной целостности Грузии", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с С.Зурабишвили пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Президент Грузии совершала свой первый визит в Европейский союз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Грузии летит в Брюссель, где проведет переговоры с руководством Евросоюза Премьер Грузии призвал Брюссель активизировать роль ЕС в региональном урегулировании ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ в стране Меркель поддерживает европейские амбиции Грузии, не обещает Тбилиси скорого вступления в ЕС Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики, считает Туск ЕС дополнительно выделил Грузии 40 млн евро финансовой помощи - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]