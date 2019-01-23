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Финансы 23.01.2019 11:16

В Азербайджане в 2019г введут в строй около 40 предприятий за счет льготных кредитов

Предпринимателям в Азербайджане в 2018 году выдано льготных кредитов на сумму 160,2 млн манатов, сообщил министр экономики Шахин Мустпафаев.

«В 2018 году Фонд развития предпринимательства (SIF) выдал льготных кредитов на 160,2 млн манатов. Кредиты выданы на реализацию 999 инвестиционных проектов общей стоимостью 617,8 млн манатов», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.

По его слова, 64,3% выданных кредитов приходятся на регионы Азербайджана, 35,7% - на Баку. Из общего числа выданы кредитов 70,3% - кредиты на реализацию сельскохозяйственных проектов, 29,7% - на создание различных производств.

Министр также отметил, что реализация этих проектов позволит создать около 9 тыс. новых рабочих мест.

Ш.Мустафаев добавил, что в прошлом году 35 предприятий, получивших кредиты по линии SIF, приступили к своей деятельности. «В 2019 году ожидается открытие 39 предприятий», - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

SIF в октябре 2018 года начал выдачу кредитов предпринимателя. Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]