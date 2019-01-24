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Регион 24.01.2019 13:47

Зурабишвили довольна первым визитом в Брюссель

Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценивает свой первый официальный визит в Брюссель, состоявшийся на этой неделе, как очень успешный.

"В целом визит был очень успешным. Все официальные лица, с которыми я встречалась в Евросоюзе и НАТО, были весьма позитивно настроены в отношении Грузии и заявили о готовности углублять сотрудничество по конкретным направлениям", - сказала в четверг журналистам С.Зурабишвили.

По ее словам, на встречах в Брюсселе прозвучали позитивные послания Грузии.

"Был отмечен факт, что 300 тысяч грузин воспользовались безвизовым режимом и посетили страны Европы. Вместе с тем мы знаем и о проблемах, связанных с безвизовым режимом, но на них особого акцента не делалось. Не было никаких угроз, что этот режим может быть приостановлен для Грузии", - сказала С.Зурабишвили.

В ходе визита в Брюссель С.Зурабишвили встретилась с руководством Евросоюза и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал ей в марте этого года прибыть с визитом в Тбилиси, в окрестностях которого в этот период будут проводиться совместные с Грузией крупномасштабные учения НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, НАТО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]