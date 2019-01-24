Зурабишвили довольна первым визитом в Брюссель

Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценивает свой первый официальный визит в Брюссель, состоявшийся на этой неделе, как очень успешный.
"В целом визит был очень успешным. Все официальные лица, с которыми я встречалась в Евросоюзе и НАТО, были весьма позитивно настроены в отношении Грузии и заявили о готовности углублять сотрудничество по конкретным направлениям", - сказала в четверг журналистам С.Зурабишвили.
По ее словам, на встречах в Брюсселе прозвучали позитивные послания Грузии.
"Был отмечен факт, что 300 тысяч грузин воспользовались безвизовым режимом и посетили страны Европы. Вместе с тем мы знаем и о проблемах, связанных с безвизовым режимом, но на них особого акцента не делалось. Не было никаких угроз, что этот режим может быть приостановлен для Грузии", - сказала С.Зурабишвили.
В ходе визита в Брюссель С.Зурабишвили встретилась с руководством Евросоюза и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал ей в марте этого года прибыть с визитом в Тбилиси, в окрестностях которого в этот период будут проводиться совместные с Грузией крупномасштабные учения НАТО.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»