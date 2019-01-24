"Газпром" в 2019 году направит в общей сложности 102 млрд рублей на реализацию проекта "Турецкий поток", сообщается в материалах АО.
В том числе 26 млрд рублей пойдет на морскую часть, 17,717 млрд рублей - на транзитный сухопутный участок газопровода "Турецкий поток" и 58,793 млрд рублей - на проектирование, строительство и эксплуатация газопровода на территории Сербии.
"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»