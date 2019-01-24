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ТЭК 24.01.2019 19:19

Газпром в 2019г направит более 100 млрд руб. на "Турецкий поток": в море, Турции, Сербии

"Газпром" в 2019 году направит в общей сложности 102 млрд рублей на реализацию проекта "Турецкий поток", сообщается в материалах АО.

В том числе 26 млрд рублей пойдет на морскую часть, 17,717 млрд рублей - на транзитный сухопутный участок газопровода "Турецкий поток" и 58,793 млрд рублей - на проектирование, строительство и эксплуатация газопровода на территории Сербии.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЕЦКИЙ/ПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]