Грузия на сегодняшний день больше всех готова к вступлению в НАТО по всем параметрам, которые требуются для вступления, заявила в понедельник на пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы, практически, стоим у дверей НАТО, которые должны быть открыты. Однако, пока политическая данность такова, что наверное мы не получим на данном этапе MAP (План действий по членству в НАТО - ПДЧ), но это требование с нашей стороны должно быть постоянно", - сказала она.

По мнению грузинского президента, нельзя просто проводить время в ожидании.

"Нам нужно больше НАТО, больше безопасности, больше сотрудничества и в этом с их (НАТО) стороны готовность есть", - заявила С.Зурабишвили, оценивая результаты своего визита на прошлой неделе в Брюссель, где она провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.