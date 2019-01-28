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Регион 28.01.2019 20:19

Зурабишвили считает, что Грузия уже "стоит у дверей" НАТО

Грузия на сегодняшний день больше всех готова к вступлению в НАТО по всем параметрам, которые требуются для вступления, заявила в понедельник на пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы, практически, стоим у дверей НАТО, которые должны быть открыты. Однако, пока политическая данность такова, что наверное мы не получим на данном этапе MAP (План действий по членству в НАТО - ПДЧ), но это требование с нашей стороны должно быть постоянно", - сказала она.

По мнению грузинского президента, нельзя просто проводить время в ожидании.

"Нам нужно больше НАТО, больше безопасности, больше сотрудничества и в этом с их (НАТО) стороны готовность есть", - заявила С.Зурабишвили, оценивая результаты своего визита на прошлой неделе в Брюссель, где она провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]