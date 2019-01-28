Грузия на сегодняшний день больше всех готова к вступлению в НАТО по всем параметрам, которые требуются для вступления, заявила в понедельник на пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Мы, практически, стоим у дверей НАТО, которые должны быть открыты. Однако, пока политическая данность такова, что наверное мы не получим на данном этапе MAP (План действий по членству в НАТО - ПДЧ), но это требование с нашей стороны должно быть постоянно", - сказала она.
По мнению грузинского президента, нельзя просто проводить время в ожидании.
"Нам нужно больше НАТО, больше безопасности, больше сотрудничества и в этом с их (НАТО) стороны готовность есть", - заявила С.Зурабишвили, оценивая результаты своего визита на прошлой неделе в Брюссель, где она провела переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»