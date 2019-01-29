Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) во вторник, пройдя Датские проливы, вышел из акватории Балтийского моря, сообщило военно-морское командование НАТО.
В настоящее время он находится в Северном море. На Балтике корабль провел в общей сложности 19 дней. Во время похода он заходил с визитом в Копенгаген (Дания) и Киль (Германия).
Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".
Корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.
По имеющимся данным, в настоящее время на Балтике остается второй зашедший туда американский ракетный эсминец - "Портер" USS Porter (DDG-78).
Как сообщалось, после появления в Балтийском море двух американских эсминцев корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный" взяли их на сопровождение.
"Портер", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Дональд Кук", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
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