Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 2018г снизилась до 62,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2018 году увеличились на 10,8% - до 8 млрд 375,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный год увеличились на 4,1% - до 5 млрд 233,2 млн манатов или 62,5% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в 2018 году увеличился на 24,1% - до 3 млрд 142,2 млн манатов или 37,5% всех вкладов.

На 31 декабря 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 611,6 млн манатов, нерезидентов – 763,8 млн манатов. В 2018 году вклады резидентов увеличились на 11,7%, нерезидентов – на 2,5%.

В целом, на 1 января 2019 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 870,4 млн манатов, что на 6,2% больше показателя на конец 2017 года.

А.Мамедов