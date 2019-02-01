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Финансы 01.02.2019 18:16

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане за 2018г снизилась до 62,5% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2018 году увеличились на 10,8% - до 8 млрд 375,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный год увеличились на 4,1% - до 5 млрд 233,2 млн манатов или 62,5% всех вкладов населения (по итогам 2017 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 66,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в 2018 году увеличился на 24,1% - до 3 млрд 142,2 млн манатов или 37,5% всех вкладов.

На 31 декабря 2018 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 611,6 млн манатов, нерезидентов – 763,8 млн манатов. В 2018 году вклады резидентов увеличились на 11,7%, нерезидентов – на 2,5%.

В целом, на 1 января 2019 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 870,4 млн манатов, что на 6,2% больше показателя на конец 2017 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]