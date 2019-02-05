Рабочие из КНДР покинут Россию к концу года в соответствии с решением ООН - Топилин

Все рабочие из Северной Кореи в текущем году вернутся на родину из России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Рабочие из КНДР к концу 2019 г. покинут нашу страну в соответствии с резолюцией ООН", - сказал министр во вторник на пресс-конференции в Нальчике.
Он подчеркнул, что Российская Федерация будет исполнять все международные соглашения.
В ноябре 2018 года посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что число северокорейских рабочих в России уменьшилось до 11 тысяч человек. "С момента принятия в декабре прошлого года резолюции количество рабочих из Северной Кореи, которых раньше в стране было около 34 тысяч, сократилось до 11 тысяч", - сказал тогда дипломат в эфире "Пятого канала".
В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»