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Дальнее зарубежье 09.02.2019 12:52

Два палестинца убиты в ходе беспорядков на границе сектора Газа

Два палестинских подростка погибли во время беспорядков на границе сектора Газа в пятницу, сообщает издание "Джерузалем пост" со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.

Оба подростка были убиты огнем израильских военнослужащих, отмечает издание.

Еще не менее пяти человек получили ранения.

"Джерузалем пост" отмечает, что в демонстрациях протеста вдоль границ сектора Газа в пятницу принимали участие около 7 тыс. человек. Протестующие забрасывали позиции израильских военных самодельными бомбами и камнями, а также пытались прорваться через заграждения на границе сектора Газа .

Протесты палестинцев проходят в этом районе с марта 2018 года. По данным палестинской стороны, за это время погибли более 220 палестинцев. Также погиб один израильский военнослужащий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ДЕМОНСТРАНТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]