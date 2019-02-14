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Регион 14.02.2019 14:34

Стабильность на Ближнем Востоке достижима только при условии противостояния Тегерану - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что считает необходимым противодействие Ирану для достижения мира в регионе.

"Мы не можем достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без противодействия Ирану", - сказал М.Помпео журналистам перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Варшаве.

В четверг в столице Польши стартовала международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]