Стабильность на Ближнем Востоке достижима только при условии противостояния Тегерану - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что считает необходимым противодействие Ирану для достижения мира в регионе.

"Мы не можем достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без противодействия Ирану", - сказал М.Помпео журналистам перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Варшаве.

В четверг в столице Польши стартовала международная конференция по вопросам безопасности на Ближнем Востоке.