В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - передает агентство. Подробностей оно пока не сообщает.
В сообщении отмечается, что вопрос согласован на уровне технических специалистов. На Совете ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.
Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.
"Российские компании меры не затронут", - заявил источник.
Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности заявил в Брюсселе, что Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России.
По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.
"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.
Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое - сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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