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Дальнее зарубежье 16.02.2019 13:22

В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море

В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - передает агентство. Подробностей оно пока не сообщает.

В сообщении отмечается, что вопрос согласован на уровне технических специалистов. На Совете ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

"Российские компании меры не затронут", - заявил источник.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности заявил в Брюсселе, что Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России.

По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.

"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое - сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КЕРЧЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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