Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу напомнил, что у России остается все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"У России все еще есть возможность вернуться к соблюдению (ДРСМД), и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью и проверяемым образом уничтожить ее ракеты (нарушающие, по мнению НАТО, ДРСМД - ИФ). Часы тикают, времени все меньше", - заявил генсек Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы призываем Россию вернуться к соблюдению договора, но одновременно мы также готовимся к миру, в котором нет договора о РСМД", - добавил он.
Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
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