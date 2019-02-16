Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу напомнил, что у России остается все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У России все еще есть возможность вернуться к соблюдению (ДРСМД), и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью и проверяемым образом уничтожить ее ракеты (нарушающие, по мнению НАТО, ДРСМД - ИФ). Часы тикают, времени все меньше", - заявил генсек Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы призываем Россию вернуться к соблюдению договора, но одновременно мы также готовимся к миру, в котором нет договора о РСМД", - добавил он.

Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.