Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18 Фев 12° 19 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2019 10:12

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу напомнил, что у России остается все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У России все еще есть возможность вернуться к соблюдению (ДРСМД), и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью и проверяемым образом уничтожить ее ракеты (нарушающие, по мнению НАТО, ДРСМД - ИФ). Часы тикают, времени все меньше", - заявил генсек Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы призываем Россию вернуться к соблюдению договора, но одновременно мы также готовимся к миру, в котором нет договора о РСМД", - добавил он.

Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ДРСМД, ВРЕМЯ


Похожие новости


Генсек НАТО намерен обсудить с Лавровым Украину и Грузию - СМИ Столтенбергу стоит отказаться от ультиматумов в адрес России - Шаманов Критика Москвой противоракетных систем НАТО - это попытка отвлечь внимание, считает Столтенберг ЕС не сможет заменить НАТО в обороне Европы - Столтенберг Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне в декабре - Столтенберг Проблемы, связанные с ДРСМД, исходят от России, а не от США - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]