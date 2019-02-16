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Внутренняя политика 16.02.2019 14:32

Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председателя комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, сообщает сайт главы государства.

«С.Новрузов представлен к ордену «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]