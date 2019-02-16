Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан», председателя комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, сообщает сайт главы государства.

«С.Новрузов представлен к ордену «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев