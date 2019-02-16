Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в субботу в МИД России.
"В присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы", - сообщили на Смоленской площади.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»