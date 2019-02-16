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Карабахский конфликт 16.02.2019 15:55

Главы МИД России и Армении обсудили перспективы нагорно-карабахского урегулирования "на полях" Мюнхенской конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в субботу в МИД России.

"В присущей российско-армянским отношениям дружественной атмосфере был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Состоялся обмен мнениями по перспективам нагорно-карабахского урегулирования. Подчеркнута важность усилий сопредседателей Минской группы", - сообщили на Смоленской площади.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]