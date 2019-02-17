Европе нужно развивать отношения с Тегераном без оглядки на США - глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал Европу делать больше для развития отношений с Тегераном и не бояться при этом реакции США на такую политику.

"Иран не может в одиночестве... добиваться крайне важных успехов в сфере глобальной безопасности, идет ли речь о ядерном соглашении или о борьбе с наркотрафиком или контрабандой людей из нашего региона в Европу. Европе тоже необходимо вкладываться", - сказал Д.Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что финансовой механизм INSTEX, учрежденный европейскими странами для расчетов с Ираном в обход санкций США, является недостаточным вкладом Великобритании, Франции и Германии в сохранение соглашения по иранской ядерной программе.

"Европе нужно пожелать себе вымокнуть, если она хочет плыть против опасного течения односторонней (политики - ИФ) США", - подчеркнул Дж.Зариф.

Он добавил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлся лучшим возможным вариантом подобного соглашения.

Ранее Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном INSTEX. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.

Однако в минувшую пятницу спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что США будут вводить санкции против любых юридических и физических лиц, нарушающих введенные Вашингтоном санкции, в том числе из ЕС.

"Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую запрещенную санкциями деятельность", - сказал он в ходе телефонного пресс-брифинга в ответ на вопрос о реакции США на разработку европейского механизма по защите от санкций США при сотрудничестве с Ираном (INSTEX).