Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9187 RUR   0.0255 GBR   2.1759 TRY   0.3217

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.41 0.51 Brent 64.57 0.96

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 19 Фев 20 Фев

Регион 17.02.2019 14:14

Европе нужно развивать отношения с Тегераном без оглядки на США - глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал Европу делать больше для развития отношений с Тегераном и не бояться при этом реакции США на такую политику.

"Иран не может в одиночестве... добиваться крайне важных успехов в сфере глобальной безопасности, идет ли речь о ядерном соглашении или о борьбе с наркотрафиком или контрабандой людей из нашего региона в Европу. Европе тоже необходимо вкладываться", - сказал Д.Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что финансовой механизм INSTEX, учрежденный европейскими странами для расчетов с Ираном в обход санкций США, является недостаточным вкладом Великобритании, Франции и Германии в сохранение соглашения по иранской ядерной программе.

"Европе нужно пожелать себе вымокнуть, если она хочет плыть против опасного течения односторонней (политики - ИФ) США", - подчеркнул Дж.Зариф.

Он добавил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлся лучшим возможным вариантом подобного соглашения.

Ранее Великобритания, Франция и Германия официально объявили о создании механизма для расчетов с Ираном INSTEX. Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры.

Однако в минувшую пятницу спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что США будут вводить санкции против любых юридических и физических лиц, нарушающих введенные Вашингтоном санкции, в том числе из ЕС.

"Очевидно, и все это понимают, мы введем санкции в ответ на любую запрещенную санкциями деятельность", - сказал он в ходе телефонного пресс-брифинга в ответ на вопрос о реакции США на разработку европейского механизма по защите от санкций США при сотрудничестве с Ираном (INSTEX).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ЕВРОПА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Варшавская конференция по Ближнему Востоку обречена на неудачу - глава МИД Ирана Глава МИД Азербайджана до конца февраля обсудит в Иране вопросы двустороннего сотрудничества Муаллем едет на переговоры в Иран - СМИ Тегеран примет решение по ядерной сделке после консультаций с друзьями, особенно с Россией - замглавы МИД Ирана Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии Глава МИД Ирана назвал Россию надежным партнером в условиях американских санкций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]