Активы Госнефтефонда Азербайджана к 2021г увеличатся до 85% ВВП - Fitch

Кредитные рейтинги Азербайджана сбалансированы сильным внешним балансом и низким государственным долгом, отмечает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Как сообщалось ранее, Fitch Ratings в январе 2019 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", сохранив "стабильный" прогноз.

«Рейтинги Азербайджана на уровне BB+ сбалансированы сильным внешним балансом и низким государственным долгом, обусловленным накопленным профицитом во времена высоких нефтяных доходов, сильной зависимостью от углеводородов, слабым банковским сектором и показателями управления», - отмечается в сообщении Fitch Rating, которое комментирует оценки рейтинга.

В Fitch считают, что экономика постепенно восстанавливается после шока цен на нефть 2014 года, последующего ужесточения политики и девальвации валюты. «Инфляция снизилась до 2,3% в годовом исчислении в 2018 году с 12,9% в конце 2017 года из-за более дешевого импорта и стабильного обменного курса. Мы ожидаем роста ВВП на уровне 3,5% в 2019 году, что будет поддержано введением в эксплуатацию Стадии-2 газового месторождения Шах-Дениз и инвестициями, связанными в реализацию проекта разработки блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. Туризм и сельское хозяйство, в свою очередь, будут способствовать росту ненефтяного сектора», - отмечается в сообщении.

По оценкам Fitch, внешняя позиция Азербайджана является ключевым фактором рейтинга и улучшилась в 2018 году, чему способствовали более высокие средние цены на нефть и динамичный ненефтяной экспорт, рост профицита счета текущих операций до 7,6% ВВП.

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана увеличились на 9% в январе-октябре 2018 года - до $39 млрд или 81,2% ВВП.

Fitch прогнозирует, что профицит счета текущих операций увеличится до 8,4% ВВП в 2019 году. «Увеличение добычи на Шах-Дениз приведет к росту экспорта углеводородов. Высокий спрос со стороны России на экспорт сельскохозяйственной продукции, устойчивый сектор туризма и ввод в эксплуатацию завода по производству карбамида будут стимулировать экспорт ненефтяных товаров и услуг», - отмечается в сообщении.

На основании этого, агентство прогнозирует рост активов Госнефтефонда до 83,1% ВВП в 2019 году и 84,7% в 2020 году.

«Тем не менее, уязвимость экономики перед возможным падением цен на нефть все еще остается высокой, учитывая сохраняющуюся высокую зависимость от сырьевых товаров. На углеводородный сектор приходится 42% ВВП, 91% экспорта товаров и 63% налоговых поступлений. Эффективность денежно-кредитной политики ограничена слаборазвитым рынком капитала и высоким уровнем долларизации, на который приходится 66% депозитов и 37% кредитов на конец ноября 2018 года и ограниченной гибкостью обменного курса», - указывает агентство.

В сообщении подчеркивается, что с апреля 2017 года обменный курс оставался стабильным на уровне около 1,7AZN/1USD, несмотря на значительные колебания цен на нефть и валют торговых партнеров по отношению к доллару США, и власти Азербайджана заявили о своей приверженности режиму управляемого плавания. «Ограниченная гибкость обменного курса оставляет мало места для корректировки цен и может привести к уменьшению валютных резервов или активов ГНФАР в случае давления на национальную валюту», - отмечает Fitch.

Состояние банковского сектора улучшается после реструктуризации в 2017 году, но остается крайне слабым. Рост кредитования восстановился до 7% в 2018 году при поддержке более низких процентных ставок, а капитализация улучшилась до 19,5% (без учета Международного банка Азербайджана) на конец 2018 года (18,4% в 2017 году). Тем не менее, неработающие кредиты, по-прежнему, составляли 17% от общего объема кредитов на конец 2018 года. Чистая короткая валютная позиция МБА, по-прежнему, велика и составляет $0,9 млрд (1,9% ВВП) на конец 2018 года и может привести к дальнейшей государственной поддержке.

«По нашим оценкам, в 2018 году правительство зафиксировало консолидированный фискальный профицит в размере 3,9% ВВП, что обусловлено более высокими доходами Госнефтефонда от нефти. Fitch прогнозирует, что сальдо бюджета останется профицитным в 2019 году на уровне 3,4% ВВП, что будет поддержано поступлениями от углеводородов и умеренным ростом расходов», - отмечается в сообщении.

Валовый общий государственный долг Азербайджана на 2019 год прогнозируется агентством на уровне 18,4%.

Fitch предполагает, что социальная и политическая стабильность в Азербайджане будет сохранена. Кроме этого, в агентстве считают, что конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха не приведет к эскалации, который мог бы повлиять на экономическую и финансовую стабильность в Азербайджане.

А.Азизов